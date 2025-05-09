Polisi Tangkap Terduga Pembunuhan Pria di Kalideres Jakbar

JAKARTA - Seorang pria berinisial UR (20) ditangkap Polisi lantaran diduga melakukan kasus dugaan pembunuhan terhadap pria inisial ML (35), yang jasadnya ditemukan di kawasan Gang Barokah, Kalideres, Jakarta Barat. Saat ini, polisi tengah mendalami lebih lanjut kasus tersebut.

"Sudah diamankan terduga pelaku pasca-kejadian. Nanti akan disampaikan lebih lanjut saat rilis," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung pada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, pelaku diamankan polisi pada Jumat (9/5/2025) dini hari sekira pukul 03.00 WIB tak jauh dari lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pendalaman, korban diduga tewas pasca-dibunuh oleh orang karena terdapat luka di bagian perutnya.

"Terdapat bekas tusukan tubuhnya bagian perut. Lalu, setelah didalami, periksa saksi, dan pengecekan CCTV, diduga korban pembunuhan," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Bimas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary mengatakan, peristiwa dugaan kasus pembunuhan itu terungkap saat jenazah korban ditemukan oleh warga yang melintasi kawasan Gang Barokah. Warga yang geger dengan temuan jenazah korban itu lantas memberitahukannya ke polisi.

"Korban laki-laki ditemukan dalam kondisi tergeletak di pinggir jalan, selanjutnya diteruskan ke pemilik warung di sekitar lokasi hingga akhirnya dilaporkan ke polisi," katanya.

Dia menerangkan, berdasarkan keterangan pemilik warung, korban sempat datang ke warung miliknya bersama temannya pada Kamis, 8 Mei 2025 kemarin sekira pukul 21.00 WIB. Tak lama, korban kembali datang warung untuk membeli rokok seorang diri hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada sekira pukul 23.00 WIB.

