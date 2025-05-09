Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Terduga Pembunuhan Pria di Kalideres Jakbar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |20:50 WIB
Polisi Tangkap Terduga Pembunuhan Pria di Kalideres Jakbar
Ilustrasi Penangkapan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial UR (20) ditangkap Polisi lantaran diduga melakukan kasus dugaan pembunuhan terhadap pria inisial ML (35), yang jasadnya ditemukan di kawasan Gang Barokah, Kalideres, Jakarta Barat. Saat ini, polisi tengah mendalami lebih lanjut kasus tersebut.

"Sudah diamankan terduga pelaku pasca-kejadian. Nanti akan disampaikan lebih lanjut saat rilis," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung pada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Menurutnya, pelaku diamankan polisi pada Jumat (9/5/2025) dini hari sekira pukul 03.00 WIB tak jauh dari lokasi kejadian. Berdasarkan hasil pendalaman, korban diduga tewas pasca-dibunuh oleh orang karena terdapat luka di bagian perutnya.

"Terdapat bekas tusukan tubuhnya bagian perut. Lalu, setelah didalami, periksa saksi, dan pengecekan CCTV, diduga korban pembunuhan," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Bimas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary mengatakan, peristiwa dugaan kasus pembunuhan itu terungkap saat jenazah korban ditemukan oleh warga yang melintasi kawasan Gang Barokah. Warga yang geger dengan temuan jenazah korban itu lantas memberitahukannya ke polisi.

"Korban laki-laki ditemukan dalam kondisi tergeletak di pinggir jalan, selanjutnya diteruskan ke pemilik warung di sekitar lokasi hingga akhirnya dilaporkan ke polisi," katanya.

Dia menerangkan, berdasarkan keterangan pemilik warung, korban sempat datang ke warung miliknya bersama temannya pada Kamis, 8 Mei 2025 kemarin sekira pukul 21.00 WIB. Tak lama, korban kembali datang warung untuk membeli rokok seorang diri hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa pada sekira pukul 23.00 WIB.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718/mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181659/mayat-aXRA_large.jpeg
Tak Pinjamkan Uang, Pria Ini Dililit Kawat hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179194/pelaku-7BtC_large.jpg
Pelaku Bunuh Kakak Ipar dengan Palu Gada karena Dendam, Ini Tampangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179190/pembunuhan-7oAX_large.jpg
Gegara Rokok, Pria di Pasar Minggu Hantam Kakak Ipar hingga Tewas Pakai Palu Gada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178837/viral-pwgs_large.jpg
Sadis! Mamah Muda Peragakan 25 Adegan saat Potong Kelamin Suaminya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178241/boyamin-FZ0W_large.jpg
Keluarga Bersyukur Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Bakal Dikenakan Pasal Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement