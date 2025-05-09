Sambut Baik Wacana Pulau Kucing, Pramono Panggil Bupati Kepulauan Seribu hingga Para Ahli

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyambut baik wacana pembuatan Pulau Kucing, yang diusulkan oleh Animal Defender Indonesia. Bahkan Pramono memanggil langsung Bupati Kepulauan Seribu, Fadjar Churniawan dan ahli dalam perkucingan, Jumat (9/5/2025).

"Memang ada usulan dari Animal Defender ini untuk Pulau Kucing. Dan Pulau Kucing itu disambut secara positif oleh Pemda Jakarta," kata Pramono saat ditemui di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat.

"Dan dalam hal ini tadi juga kami hadirkan Bupati Pulau Seribu untuk mendalami. Karena memang hadir juga expert kucing yang dari Brawijaya. Tetapi saya minta jangan hanya dari Brawijaya tetapi juga dari IPB dan dari UGM," tambahnya.

Pramono mengatakan, Pulau Kucing di Jakarta nantinya harus bisa menyedot wisatawan lokal maupun mancanegara seperti di Jepang. Ia menyebut laporan melalui aplikasi JAKI banyak yang meminta untuk sterilisasi kucing.

"Kalau memang kita putuskan punya Pulau Kucing seperti di Jepang, maka itu harus pertama bisa mandiri, yang kedua harus bisa mendatangkan wisatawan, yang ketiga yang paling penting bermanfaat memberikan kesejahteraan bagi Kucing. Karena memang sekarang ini laporan terbanyak di JAKI yang animal ini, saya harus mengatakan dengan jujur itu kucing. Minta untuk sterilisasi kucing," pungkasnya.

(Awaludin)