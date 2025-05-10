Hercules Hina Mantan Wadanjen Kopassus Bau Tanah, Kapolda Metro: Masuk Kategori Penghinaan!

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto menyebut ucapan Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules kepada mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso masuk kategori penghinaan.

Hercules sebelumnya juga telah meminta maaf kepada Sutiyoso yang juga mantan Wadanjen Kopassus itu atas ucapan tak pantas yang ia lontarkan. Hercules mengaku menghormati dan mengagumi Sutiyoso.

"Sebelum ada laporan pun kami sudah menjadi bahan diskusi apakah perbuatan yang bersangkutan seperti Hercules mengatakan ini, ini bisa masuk dalam kategori penghinaan, penistaan secara lisan kepada orang-orang yang secara umum adalah orang orang yang sangat terhormat," ujar Karyoto, dikutip Sabtu (10/5/2025).

Karyoto meminta masyarakat untuk melaporkan kepada polisi jika merasa dinistakan oleh seseorang lainnya. Karyoto meyakini polisi akan memberikan respon melayani.

"Kalau ada orang yang kemudian melakukan penistaan secara lisan, mengumpat dan lain-lain, kata Karyoto.

“Kemarin kita saksikan sendiri. kalau itu ada laporan, pihak yang dirugikan merasa dirugikan kemudian lapor, kami tentunya juga akan memberikan respons melayani," pungkasnya.

Sebagai informasi, Nama Ketua Umum GRIB Rosario de Marshall alias Hercules tengah menjadi sorotan. Hercules terlibat adu sindir dengan dua purnawirawan jenderal TNI.

Awalnya, mantan Gubernur Jakarta dan juga purnawirawan jenderal TNI, Sutiyoso, menyampaikan keresahannya terkait aksi premanisme yang dilakukan oknum ormas.

Sutiyoso juga resah dengan tingkah laku hingga cara berpakaian para anggota ormas yang terkesan menyerupai tentara.