HOME NEWS NASIONAL

Eks Marinir Jadi Tentara Bayaran Rusia, TNI AL: Serda Satria Dipecat karena Desersi Sejak 2023!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |09:54 WIB
JAKARTA - TNI AL memastikan, Serda Satria Arta Kumbara yang dulu bertugas di Korps Marinir Indonesia telah dipecat. Satria viral di media sosial karena ikut berperang melawan Ukraina.

Satria bergabung menjadi pasukan bayaran Rusia (mercenaries) serta ikut berperang melawan Ukraina. Dalam akun media sosialnya, Satria bergabung ke Russian Special Military Operations.

"Serda Satria Arta Kumbara NRP 111026 mantan anggota Itkormar (Inspektorat Korps Marinir)," ucap Wira dalam keterangannya, dikutip Sabtu (10/5/2025).

Wira menyebut Serda Satria melakukan desersi alias meninggalkan tugas militernya sejak 13 Juni 2023 silam. "Desersi terhitung mulai tanggal 13 Juni 2022 s.d. sekarang," ungkap Wira.

Atas desersi itu, Serda Satria pun telah dipecat. Pemecatan dilakukan usai Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan in absensia kepada Satria.

 

