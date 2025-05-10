Prabowo Ternyata Pernah Ditertawakan saat Bicara soal Perang, Kini Terbukti ?

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto pernah menjadi bahan tertawaan ketika menyuarakan kekhawatirannya soal ancaman perang saat Pilpres 2019. Kini, peringatan yang dulu dianggap berlebihan itu terbukti nyata di tengah meningkatnya eskalasi konflik global.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, mengakui bahwa dirinya termasuk salah satu dari banyak orang yang dulu bersikap naif terhadap pernyataan Prabowo. Dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Ada Apa Dengan Prabowo?’ di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025), Hasan menuturkan bahwa peringatan Prabowo soal kemungkinan perang dulu kerap dianggap tidak relevan bahkan dicemooh.

"Banyak ahli yang waktu itu entah naif, entah sok tahu, kita gak tahu. Dan apa yang diomongin Pak Prabowo mungkin itu jadi tertawaan saja. Tahun 2019 itu saya bukan ahli, tapi mungkin saya itu naif waktu itu, yang tidak percaya bahwa dunia itu akan berperang,” kata Hasan.

Ia mengenang bagaimana saat Pilpres 2019, Prabowo memperingatkan bahwa Indonesia harus siap menghadapi kemungkinan perang yang bisa terjadi kapan saja. Akhirnya terbukti, perang Rusia-Ukraina pecah pada 2022.

“2019 Pak Prabowo masih bicara seperti itu, 2022 Rusia perang dengan Ukraina. Sampai hari ini belum selesai,” katanya.