Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Gibran Bilang Stok Beras saat Ini Tertinggi Selama 23 Tahun Terakhir

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |19:43 WIB
Wapres Gibran Bilang Stok Beras saat Ini Tertinggi Selama 23 Tahun Terakhir
Wapres Bilang Stok Beras saat Ini Tertinggi Selama 23 Tahun Terakhir (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan stok beras Indonesia saat ini mencapai lebih dari 3,1 juta ton. Angka stok beras tersebut, dikatakan Gibran, jumlah tersebut tertinggi dalam 23 tahun terakhir.

“Stok beras kita saat ini menyentuh lebih dari 3,1 juta ton, tertinggi selama 23 tahun terakhir. Serapan beras hasil panen petani dari Januari sampai Maret menyentuh 719 ribu ton, tertinggi selama 10 tahun terakhir,” ujar Gibran dalam video monolog yang dibagikan lewat akun YouTube pribadinya dengan judul Hilirisasi Pertanian: Swasembada Pangan dan Petani Naik Kelas, pada Sabtu (10/5/2025).  

Gibran menekankan Indonesia masih memiliki kekuatan besar di sektor pertanian di tengah kekhawatiran terhadap krisis pangan global yang dipicu oleh meningkatnya populasi dunia, konflik geopolitik, dan dampak perubahan iklim.

“Saat ini jumlah penduduk dunia terus meningkat, diprediksi mencapai 9,4 miliar di tahun 2045 atau naik sekitar 14,7% dibanding tahun ini. Artinya kebutuhan pangan kedepan sudah pasti akan meningkat juga,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Gibran menilai kemandirian pangan sebagai langkah strategis dan mutlak. Dia menegaskan bahwa kedaulatan pangan tidak hanya soal produksi, tapi juga soal keberlanjutan, efisiensi distribusi, dan nilai tambah melalui hilirisasi.

“Sehingga seperti yang Bapak Presiden Prabowo selalu sampaikan bahwa kemandirian pangan itu penting. Tidak ada satupun negara yang bisa berdiri tanpa pangan. Dan masalah pangan adalah masalah kedaulatan kita sebagai bangsa. Dimana jika suatu bangsa ingin jadi negara maju, maka sektor pangan harus diperhatikan,” kata Gibran.

Indonesia, menurut Gibran, sudah memiliki modal besar. Dengan 28 juta petani, alam yang subur, serta beragam komoditas unggulan, seperti padi, jagung, sawit, kakao, kopi, tebu, dan buah tropis, negara ini hanya perlu memperkuat fondasi distribusi dan teknologi pertanian.

Dia memaparkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti bendungan dan irigasi telah dilakukan secara massif. “Infrastruktur pendukung juga terus kita tingkatkan. 53 bendungan baru telah selesai dibangun. 45 diantaranya bisa dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian. Sehingga total ada 218 bendungan yang memiliki manfaat irigasi,” tuturnya.

Tahun ini, pemerintah juga mengalokasikan pembangunan dan perbaikan irigasi untuk mengairi 2 juta hektare lahan pertanian. Selain itu, 366 ribu kilometer jalan produksi desa dibangun untuk mempercepat distribusi hasil panen dari sawah ke pasar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183477//sma_72-r4Rm_large.jpg
Sekolah Bebas Bullying, Wapres Gibran Ingatkan Saling Peka dan Saling Mengingatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183348//pemerintah-AobP_large.jpg
Gibran: Sekolah Harus Aman dan Bebas Bullying!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182234//pemerintah-5wZt_large.jpg
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Gibran: Berkontribusi Besar Entaskan Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181371//pemerintah-LznS_large.jpg
KEPP Otsus Papua Sampaikan Tiga Terobosan ke Gibran untuk Percepatan Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181348//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka_tiba_di_papua-52EP_large.jpg
Gibran ke Papua Barat: Pembangunan Tidak Boleh Lagi Jawa-Sentris!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181344//wapres_ri_gibran_rakabuming_raka-wD6L_large.jpg
Budi Arie Bakal Gabung ke Gerindra, Begini Respons Gibran 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement