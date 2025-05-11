Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,2 Guncang Aceh Barat Daya, Tiga Rumah Rusak dan Jalan Ambruk

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Minggu, 11 Mei 2025 |22:18 WIB
Gempa M6,2 Guncang Aceh Barat Daya, Tiga Rumah Rusak dan Jalan Ambruk
Ilustrasi
JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 6,2 mengguncang Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, Minggu (11/5/2025) sekira pukul 15.57 WIB, sore. Sebanyak tiga rumah dilaporkan rusak dan sebuah jalan di Kecamatan Tangan ambruk akibat gempa tersebut.

"Dampak kerusakan yang dilaporkan meliputi tiga rumah rusak ringan di wilayah Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil serta 50 meter jalan di Kecamatan Tangan dilaporkan ambruk," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melalui keterangan resminya.

Laporan dari Badan Meteorologi, Klimatoligi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi dengan magnitudo 6,2 ini terjadi di koordinat 3,67 LU dan 96,86 BT dengan kedalaman 45 kilometer. Adapun, lokasi gempa berada di laut, dengan titik pusat sekira 21 km barat daya Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya.

Selain itu, gempa juga berjarak 60 km barat laut Kabupaten Aceh Selatan; 64 km barat daya Kabupaten Gayo Lues; 201 km barat laut Medan; dan 1.556 km barat laut Jakarta. Gempa ini dilaporkan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"Getaran gempa dirasakan dengan kekuatan sedang selama 10 hingga 15 detik di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan terasa lebih lemah di Kabupaten Aceh Selatan. Warga sempat panik dan keluar rumah saat gempa terjadi," beber Muhari.

Lebih lanjut, kata Muhari, BPBD Kabupaten Aceh Barat Daya telah melakukan monitoring pascagempa dan berkoordinasi dengan instansi terkait. BNPB terus memantau perkembangan situasi pascagempa yang cukup besar tersebut.

"BNPB mengimbau masyarakat tetap tenang namun waspada terhadap kemungkinan gempa susulan serta selalu update informasi dari instansi terkait," pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Topik Artikel :
BNPB gempa gempa aceh Gempa Bumi
