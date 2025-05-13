Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Suasana Rumah Duka Perwira TNI Kolonel Antonius Korban Ledakan Amunisi di Garut

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Mei 2025 |10:10 WIB
Suasana Rumah Duka Perwira TNI Kolonel Antonius Korban Ledakan Amunisi di Garut
Suasana Rumah Duka Prajurit TNI Korban Ledakan Amunisi di Garut. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Suasana duka mendalam menyelimuti rumah duka Kolonel Cpl Antonius Hermawan, salah satu dari empat anggota TNI yang gugur dalam insiden ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Jenazah Kolonel Antonius yang merupakan Kepala Gudang Gudpusmu III Puspalad bakal disemayamkan di kediamannya di Komplek Seruni Hills No. A7, Jalan Hankam, Kranggan, Jakarta Timur. 

Rencananya, upacara pemberangkatan jenazah menuju Bandara Halim Perdanakusuma akan dilaksanakan pada Selasa (13/5/2025) pagi, sebelum diterbangkan ke Yogyakarta untuk dimakamkan.

Dari pantauan, tampak sejumlah anggota TNI telah hadir sejak pagi untuk mengatur dan mendampingi prosesi pemberangkatan. Misa arwah dijadwalkan berlangsung sebelum jenazah diberangkatkan ke bandara.

Sementara itu, dari 13 korban dalam peristiwa ledakan yang terjadi saat pemusnahan amunisi usang tersebut, sembilan telah berhasil diidentifikasi. Dari 13 korban itu, 4 merupakan anggota TNI dan 9 lainnya warga sipil. 

 

