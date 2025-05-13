Jokowi Temui Kasmudjo Dosen Pembimbing Akademiknya di UGM, Ada Apa?

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke rumah Dosen Pembimbing Akademiknya saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kasmudjo. Saat ini, Jokowi diketahui tengah disorot dalam kasus dugaan ijazah palsu.

Momen itu dibagikannya melalui Instagram resminya @jokowi. Dalam unggahan tersebut, Jokowi terlihat memakai kemeja berwarna putih dan disambut langsung oleh Kasmudjo.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga terlihat sungkem kepada dosen pembimbingnya. "Hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan Dosen Pembimbing Akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo," tulis Jokowi dalam akun Instagram resmi itu, Selasa (13/5/2025).

Dalam unggahan itu, Jokowi juga mengungkap sosok Kasmudjo yang masih sehat di usia 75 tahun. Ia pun turut menyertakan doa kepada dosen pembimbingnya.

"Di usia 75 tahun, beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau," tulis Jokowi.

(Arief Setyadi )