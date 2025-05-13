Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Temui Kasmudjo Dosen Pembimbing Akademiknya di UGM, Ada Apa?

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 13 Mei 2025 |17:58 WIB
Jokowi Temui Kasmudjo Dosen Pembimbing Akademiknya di UGM, Ada Apa?
Presiden ke-7 RI Joko Widodo temui Kasmudjo Dosen Pembimbing Akademiknya di UGM (Foto: Jonathan Simanjuntak/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke rumah Dosen Pembimbing Akademiknya saat berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), Kasmudjo. Saat ini, Jokowi diketahui tengah disorot dalam kasus dugaan ijazah palsu.

Momen itu dibagikannya melalui Instagram resminya @jokowi. Dalam unggahan tersebut, Jokowi terlihat memakai kemeja berwarna putih dan disambut langsung oleh Kasmudjo.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga terlihat sungkem kepada dosen pembimbingnya. "Hari ini saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan Dosen Pembimbing Akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo," tulis Jokowi dalam akun Instagram resmi itu, Selasa (13/5/2025).

Dalam unggahan itu, Jokowi juga mengungkap sosok Kasmudjo yang masih sehat di usia 75 tahun. Ia pun turut menyertakan doa kepada dosen pembimbingnya.

"Di usia 75 tahun, beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau," tulis Jokowi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181522/jokowi-vhbr_large.jpg
Jokowi Hadiri Pelepasan Jenazah Raja Keraton Solo PB XIII di Loji Gandrung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176806/dokter_tifa-VSIt_large.jpg
Alasan Dokter Tifa Teliti Silsilah Jokowi: Banyak Sekali Versi Siapa Sosok Ayah-Ibunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176808/dokter_tifa-s4Iw_large.jpg
Dokter Tifa Pertanyakan Makam Orangtua Jokowi di Karanganyar, Padahal Lahir di Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175747/pdip-eWsx_large.jpg
Politikus PDIP Ragu Jokowi Bahas Persoalan Bangsa saat Temui Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175749/ray_rangkuti-Mt1m_large.jpg
Jokowi Temui Prabowo, Ray Rangkuti: Posisi Politiknya Kian Melemah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175743/ray_rangkuti-G4qW_large.jpg
Sindiran Nyelekit Ray Rangkuti ke Jokowi Usai Temui Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement