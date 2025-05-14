Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Santap Siang Bareng Sultan Brunei, Diiringi Lagu Bengawan Solo

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |18:09 WIB
Prabowo Santap Siang Bareng Sultan Brunei, Diiringi Lagu Bengawan Solo
Presiden Prabowo Subianto di Brunei Darussalam
A
A
A

JAKARTA - Suasana hangat penuh kehormatan menyelimuti Dewan Persantapan Diraja, Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan, saat Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah menjamu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan delegasi dalam santap siang kenegaraan, Rabu (14/5/2025). 

Jamuan tersebut menjadi penanda kedekatan persaudaraan antara Brunei Darussalam dan Indonesia yang dibangun di atas rasa saling hormat, persamaan budaya, dan semangat kerja sama regional.

Hidangan yang disajikan dalam jamuan tersebut mencerminkan keharmonisan antara kekayaan kuliner klasik dan sentuhan modern kelas dunia. Tidak hanya menyajikan sajian kuliner istimewa, jamuan siang tersebut juga diiringi lantunan musik yang memadukan budaya Indonesia, Brunei, dan dunia.

Deretan lagu seperti “Dang Mengalai”, “Keroncong Kemayoran”, “Bengawan Solo”, hingga “Rek Ayo Rek” menghadirkan nuansa nostalgia, sementara “Fly Me to the Moon”, “My Way”, dan “What A Wonderful World” memperkaya suasana dengan semangat internasional. Lagu-lagu seperti “Joget Mukun Kesiangan”, “Joget Seri Kenangan”, hingga “Mencintaimu” menambah keakraban di antara kedua delegasi.

Kehangatan yang tercipta dalam jamuan siang kenegaraan ini menjadi cermin dari eratnya hubungan kedua negara. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Brunei Darussalam bukan sekadar diplomasi antarnegara, melainkan juga perayaan nilai-nilai persahabatan, budaya, dan cita rasa yang mempererat jalinan kedua bangsa serumpun.

(Khafid Mardiyansyah)

      
