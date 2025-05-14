Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Duh! Megawati Curhat Tak Pernah Dapat Tunjangan Pensiun Wapres

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |18:12 WIB
Duh! Megawati Curhat Tak Pernah Dapat Tunjangan Pensiun Wapres
Duh! Megawati Curhat Tak Pernah Dapat Tunjangan Pensiun Wapres
JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku kerap dilupakan bahwa pernah menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) ke-8 RI. Megawati mengaku tak pernah mendapat tunjangan pensiun sebagai wapres.

Demikian diungkapkan Megawati dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Kantor BRIN, Rabu (14/5/2025).

"Sekarang lah saya bisa bilang aku nih masak presiden yo, wapres suka kelupaan. Saya tuh Wapres dulu. Tapi suka lupa kesebut," tutur Megawati.

Bahkan, Megawati menceritakan dirinya tidak pernah mendapat tunjangan pensiun wapres di depan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Pensiun aja ini Mbak Ani, wayah nggak dapat. Eh bener loh," ujar Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.

Meski demikian, Megawati tak mempersoalkan. Namun, ia menekankan bahwa dirinya menjadi Wapres ke-8 RI merupakan fakta.

"Untung aja jadi ini, Jadi langsung saja. Ini kan benar, kok ketawa, yo kan terus terang," tutup Megawati.

(Fahmi Firdaus )

      
