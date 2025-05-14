Libur Panjang Waisak Berakhir, 363 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek

JAKARTA - Sebanyak 363.799 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek setelah berkahir libur panjang Hari Raya Waisak. Jumlah kendaraan yang kembali tersebut bedasarkan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung).

"PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 363.799 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pada periode Libur Hari Raya Waisak 2024 (hari H s.d H+1) atau pada Senin-Selasa, 12-13 Mei 2025," kata Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Lisye Octaviana dalam keterangan, Rabu (14/5/2025).

Lisye menambahkan kalau jumlah kendaraan yang kembali tersebut baik naik 41,1 persen jika dibandingkan lalin normal. Mayoritas kendaraan yang kembali ke Jabotabek dari arah timur atau Trans Jawa dan Bandung.

"Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 175.946 kendaraan (48,4%) dari arah Timur," ujarnya.

Sementara, 95.187 kendaraan (26,2%) dari arah Selatan (Puncak) dan 92.666 kendaraan (25,5%) dari arah Barat (Merak).

Lebih rinci, volume kendaraan yang kembali ke Jabotabek dari tiga arah, yakni:

1. Arah Timur (Trans Jawa & Bandung)

- Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek adalah sebanyak 80.959 kendaraan, naik sebesar 64,5% dari lalin normal.

- Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang adalah sebanyak 94.987 kendaraan, naik sebesar 70,2% dari lalin normal.

Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut sebanyak 175.946 kendaraan, naik sebesar 67,5% dari lalin normal.