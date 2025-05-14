Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Tiba di Gedung DPR, Hadiri Pembukaan Konferensi ke-19 PUIC

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |19:33 WIB
Presiden Prabowo Tiba di Gedung DPR, Hadiri Pembukaan Konferensi ke-19 PUIC
Prabowo Tiba di Gedung DPR RI. Foto: Okezone/Felldy.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri pembukaan inagurasi pembukaan konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Kepala Negara tiba sekira pukul 19.20 WIB. Prabowo terlihat mengenakan jas yang dipadukan dengan peci hitamnya.

Kehadiran Prabowo langsung disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Syamsurizal dan Saan Mustopa.

Prabowo bersama Puan beserta rombongan langsung masuk menuju ruang sidang paripurna yang berada di lantai 3 Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyebut bahwa Prabowo akan menghadiri agenda tersebut pada pukul 19.30 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
