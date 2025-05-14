Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Efek Permen Ganja yang Dibawa Pebasket AS, Bisa Bikin Nge-Fly

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |19:41 WIB
Efek Permen Ganja yang Dibawa Pebasket AS, Bisa Bikin <i>Nge-Fly</i>
Permen Ganja
JAKARTA - Pebasket asal AS, Jarred Dwayne Shaw alias JDS diciduk polisi karena memiliki permen dengan kandungan ganja di kawasan Tangerang. Ada sejumlah efek dari ganja yang dibawa JDS itu.

"Seperti relax lalu bisa seperti ngefly atau seperti kayak tidur itu seperti efek ganja pada umumnya," ujar Kasat Narkoba Polres Bandara Soekarno Hatta AKP Michael K. Tandayu pada wartawan, Rabu (14/5/2025).

Menurutnya, modus permen dengan kandungan ganja itu tergolong baru di Indonesia. Pasalnya, hingga kini belum ada orang yang melakukan peredaran permen dengan kandungan ganja.

"Modus permen ini bisa dibilang tergolong baru karena sejauh ini belum ada yang melakukan seperti itu ataupun sangat jarang melakukan seperti itu. Apabila ini sudah beredar akan sangat sulit untuk kita deteksi dan alhamdulillah berhasil diungkap sebelum ini bisa beredar," tuturnya.

Dia menambahkan, guna memastikan jumlah kandungan ganja yang ada dalam permen tersebut, polisi bakal melakukan pengujian di Laboratorium Forensik. Barang haram itu dikirimkan oleh temannya dari Thailand pada JDS.

"Dia dikenakan undang-undang narkotika, pasal 114, 113, 112 terkait menjual mengedarkan narkotika golongan 1 dan juga mengimpor atau membawa narkotika golongan 1 dari luar negeri ke Indonesia," katanya.


 

(Khafid Mardiyansyah)

      
