Ketika Megawati Mau Jualan Tanaman Jika Pensiun

JAKARTA - Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri mengaku senang dan hobi memelihara tanaman. Bahkan, Megawati berencana akan menjual tanaman jika sudah pensiun.

Hal itu diungkapkan Megawati saat berpidato dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Kantor BRIN, Rabu (14/5/2025).

"Saya seneng tanaman, senang banget, hobi saya. Jadi mungkin kalau nanti pensiun, itu saya mau jualan tanaman," kata Megawati.

Bahkan, Megawati mengaku sampai terbang ke Thailand untuk melihat berbagai macam tanaman anggrek. Di sana, Megawati terkesima akan kemajuan riset di bidang tanaman.

"Saya pergi ke Thailand hanya untuk apa? Kok maju banget Thailand, terutama waktu itu Per-anggerek-an. Terus ketika saya datang ke sana untuk pendek waktunya, lah saya lihat kok yang jadi di tempat pusat penelitiannya seorang profesor, ahli tembakau dari brayment sama raja disuruh pulang karena dia ahli genetika," ucapnya.

"Saya kaget, Pak, anggrek-anggrek yang sekarang Mungkin tahu yang putih namanya kalo di kita anggrek bulan putih. Tapi di waktu itu Di Thailand Itu sudah bisa dengan segala warna-warni," pungkasnya.

