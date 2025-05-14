Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Sedih Melihat KPK dan MK Saat Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |19:58 WIB
Megawati Sedih Melihat KPK dan MK Saat Ini
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Okezone/Felldy.
JAKARTA - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengaku sedih melihat kondisi Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Padahal, Ia yang mendirikan dua lembaga negara tersebut.

Hal itu diungkapkan Megawati saat berpidato dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Kantor BRIN, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

"Saya bikin MK, saya bikin KPK? Saya loh, boleh sombong, saya yang bikin. Melihat begini, sedih saya," kata Megawati. 

Megawati tak menjelaskan detail lagi alasan kesedihannya melihat kondisi MK dan KPK dewasa ini. "Jangan takut-takut. Keliatan kan ragu, oh kok yang lain tidak tepuk," ujar Megawati.

Ia pun menyoroti peserta yang pasif kala dirinya memberi pidato. "Saya tuh ingin, apa ya, saya kalau disuruh gini-gini tuh suka mikir, saya suka malas, kayaknya peserta cuma diam," katanya.

"Oh kalau di partai saya, saya teriak, merdeka, merdeka, merdeka. Loh di sini malu, nanti aku dipikir wong edan, merdeka nggak dijawab," tutup Megawati.

(Puteranegara Batubara)

      
