Respons Keras Jokowi Kasus Mahasiswi ITB Unggah Meme 'Ciuman' dengan Prabowo

SOLO – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons keras kasus meme wajahnya tengah 'berciuman' dengan Presiden Prabowo Subianto. Gambar tersebut diduga dibuat dan diunggah ke media sosial (medsos) oleh mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dalam kasus ini, mahasiswi ITB tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Bareskrim Polri. Namun, Polisi memutuskan untuk menangguhkan proses hukum perempuan tersebut.

“Itu berdemokrasi di era digital, tapi menurut saya sudah kebablasan, sudah kebangetan,” kata Jokowi di Solo, Rabu (14/5/2025).

Jokowi berharap kasus itu menjadi pembelajaran bagi semuanya. Dirinya setuju jika mahasiswi yang bersangkutan untuk diberikan pembinaan dan tidak dihukum. Meski demikian, hal itu tetap menjadi peringatan bagi semuanya.