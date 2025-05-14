Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ajak Negara OKI Bela Palestina Secara Nyata: Jangan Sekedar Diskusi, Menyusun Resolusi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |20:55 WIB
Prabowo Ajak Negara OKI Bela Palestina Secara Nyata: Jangan Sekedar Diskusi, Menyusun Resolusi
Presiden Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Bahkan, Prabowo pun mengajak seluruh negara yang hadir dalam Sidang ke-19 Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membela Palestina secara nyata.

“Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kehormatan berbicara di hadapan Parlemen Turkiye, di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka,” kata Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025) malam.

Prabowo pun menyampaikan bahwa sudah waktunya dunia Islam berhenti hanya berdiskusi dan menyusun resolusi yang tidak membuahkan hasil konkret untuk rakyat Palestina. “Saya ulangi kembali di forum ini, sudah tiba waktu jangan kita sekedar berdiskusi, jangan menyusun resolusi-resolusi lagi, rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban, rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata,” tegasnya.

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Dia pun menegaskan perjuangan ini akan semakin kuat apabila dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia bisa bersatu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183915//richard_falk-L295_large.jpg
Selidiki Pelanggaran Israel, Pakar Hukum Internasional Diinterogasi di Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/18/3183892//kondisi_pengungsi_gaza-TWnG_large.jpg
Musim Dingin di Gaza, Tenda Pengungsi Ambruk dan Kondisi Kemanusiaan Memburuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800//rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183734//prabowo-rNOQ_large.jpg
Momen Prabowo dan Raja Abdullah II Lihat Aksi Drone Tempur di Markas Pasukan Elite TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183733//pemerintah-USjQ_large.jpg
42 Ribu Pesantren Tersebar di Indonesia, Kemenag: Perlu Penguatan Tata Kelola dan SDM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183720//prabowo-jNM0_large.jpg
10 Jet Tempur  Kawal Kepulangan Pesawat Raja Yordania Tinggalkan Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement