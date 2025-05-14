Prabowo Ajak Negara OKI Bela Palestina Secara Nyata: Jangan Sekedar Diskusi, Menyusun Resolusi

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Bahkan, Prabowo pun mengajak seluruh negara yang hadir dalam Sidang ke-19 Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk membela Palestina secara nyata.

“Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kehormatan berbicara di hadapan Parlemen Turkiye, di Ankara. Dalam forum itu saya menegaskan kembali komitmen Indonesia, komitmen bangsa Indonesia yang tidak akan pernah surut, tidak akan pernah berhenti dalam membela hak rakyat Palestina untuk merdeka,” kata Prabowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025) malam.

Prabowo pun menyampaikan bahwa sudah waktunya dunia Islam berhenti hanya berdiskusi dan menyusun resolusi yang tidak membuahkan hasil konkret untuk rakyat Palestina. “Saya ulangi kembali di forum ini, sudah tiba waktu jangan kita sekedar berdiskusi, jangan menyusun resolusi-resolusi lagi, rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban, rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata,” tegasnya.

Prabowo mengatakan bahwa Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Dia pun menegaskan perjuangan ini akan semakin kuat apabila dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia bisa bersatu.