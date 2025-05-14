Pembukaan PUIC ke-19, Presiden Prabowo: UUD 1945 Mengamanatkan Indonesia Turut Serta Jaga Ketertiban Dunia

JAKARTA - Indonesia resmi membuka Sidang ke-19 Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di Jakarta, sekaligus memperingati 25 tahun berdirinya organisasi parlemen negara-negara Islam tersebut.

Acara ini dihadiri oleh delegasi parlemen dari puluhan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menandai komitmen bersama dalam memperkuat solidaritas umat Islam di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pidato pembukaan menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai tuan rumah forum parlemen negara Islam ini.

“Saya menyampaikan rasa syukur bahwa Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sesi ke-19 PUIC, sekaligus merayakan peringatan 25 tahun berdirinya organisasi ini,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa PUIC merupakan hasil dari kesadaran kolektif negara-negara Islam akan pentingnya wadah diplomasi antarparlemen untuk membela kepentingan umat Islam.

“Sejak dibentuk pada tahun 1999, perkumpulan parlemen negara Islam bertekad menjadi jembatan diplomasi parlemen yang memperkuat solidaritas, menyuarakan keadilan, dan menghadirkan solusi bagi masalah pelik dalam kehidupan global,” tegasnya.

Dalam konteks dunia yang tengah dilanda polarisasi, konflik, dan rivalitas antar negara besar, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kehadiran PUIC sebagai organisasi yang semakin relevan dan mendesak. Ia juga menyoroti amanat konstitusi Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia.

“UUD 1945 secara tegas mengamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk turut serta menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini adalah kompas moral kebijakan luar negeri kami,” ujar Presiden.