Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim Investigasi Periksa 46 Saksi Terkait Ledakan Amunisi di Garut

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |22:01 WIB
Tim Investigasi Periksa 46 Saksi Terkait Ledakan Amunisi di Garut
Tim Investigasi Periksa 46 Saksi Terkait Ledakan Amunisi di Garut (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan, tim investigasi telah memeriksa 46 saksi berkaitan insiden ledakan saat pemusnahan amunisi di Kabupaten Garut. Saksi yang diperiksa merupakan masyarakat dan prajurit TNI.

"Berkaitan dengan tim investigasi saat ini masih bekerja di lapangan dan kami sampaikan bahwa tim investigasi sudah meminta keterangan beberapa saksi, dari masyarakat ada 21 orang dan dari unsur TNI ada 25 orang," kata Wahyu dalam video konferensi pers yang diterima Inews Media Group, Rabu (14/5/2025).

Keterangan saksi yang diambil tim investigasi kini sedang dicocokkan dengan fakta-fakta di lapangan ketika terjadi ledakan. Tim juga kata dia telah mengamankan barang bukti yang saat ini tengah dianalisis.

"Termasuk juga berkaitan dengan beberapa barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh tim untuk nantinya akan dilaksanakan analisa," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan beberapa unsur lain juga memerlukan proses pengujian. Maka Tim Investigasi memerlukan waktu guna mengetahui penyebab ledakan tersebut.

"Selanjutnya kami memohon doa dan juga memohon pengertian kepada semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada tim investigasi yang sedang bekerja di lapangan sehingga nanti pada saatnya dapat kami sampaikan kepada semua pihak berkaitan dengan hasil pelaksanaan tugas tim investigasi di lapangan," ucapnya.

Sekedar informasi, 13 orang tewas dalam peristiwa ledakan pemusnahan amunisi kedaluwarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut pada Senin 12 Mei 2025. 9 koban tewas merupakan warga sipil, sedangkan 4 anggota TNI.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183793//ilustrasi-2NZm_large.jpg
Ledakan di Kantor Polisi Kashmir India Tewaskan 9 Orang, 27 Lainnya Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183780//budi-bj9O_large.jpg
Polisi Segera Periksa Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183647//pramono-gId7_large.jpg
Pascaledakan SMAN 72, Pramono Beri Kebebasan Siswa Belajar Daring-Luring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183388//ledakan-rcRf_large.jpg
Polisi Periksa Ayah ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta, Apa yang Digali?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183380//ledakan-9FKS_large.jpg
Ledakan di SMAN 72, Pakar: Aksi Ini Ada Kaitannya dengan Radikalisasi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183358//ledakan-bLO1_large.jpg
20 Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Masih Dirawat di Rumah Sakit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement