INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungan Dubes Timor Leste Ermenegildo Lopes, Cak Imin Dihadiahi Kain Tenun Warna Hijau

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |22:07 WIB
Kunjungan Dubes Timor Leste Ermenegildo Lopes, Cak Imin Dihadiahi Kain Tenun Warna Hijau
Kunjungan Dubes Timor Leste Ermenegildo Lopes, Cak Imin Dihadiahi Kain Tenun Warna Hijau
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar (Dubes) senior Republik Timor Leste, Ermenegildo Lopes Kupa di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

Cak Imin -- panggilan akrabnya-- menyambut baik kedatangan Dubes Kupa dan menyatakan pentingnya menjaga hubungan baik antara Indonesia dan Timor Leste.

"Senang sekali dikunjungi Duta Besar Senior Timor Leste, his excellency Ermenegildo Lopes Kupa. Tentu ini sebuah kehormatan buat PKB," kata Cak Imin.

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat itu mengaku senang lantaran Dubes Kupa juga mengundangnya menghadiri sebuah acara yang akan digelar kampus Bodhisastra Florida USA di Jakarta.

"Lebih senang lagi karena pak Kupa mengundang saya untuk menghadiri sebuah acara yang akan digelar kampus Bodhisastra Florida USA di Jakarta dimana beliau adalah salah satu member of board," ujarnya.

"Terima kasih atas kunjungannya pak Kupa. Besar harap hubungan billateral Indonesia dengan Timor Leste semakin produktif kedepannya," tutup Cak Imin.

Dubes Kupa menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Cak Imin yang didampingi Ketua DPP PKB Luluk Nurhamidah.

 

Topik Artikel :
cak imin Timor Leste PKB
