Prabowo: Islam Ajarkan Perdamaian, Jadi Solusi di Tengah Dunia yang Kehilangan Arah

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa ajaran Islam adalah jawaban atas krisis perdamaian dunia saat ini. Dia pun menyerukan pentingnya persatuan dan kebangkitan umat Islam di tengah berbagai konflik dan tantangan global.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada Sidang ke-19 Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

“Kalau kita tidak bisa mengurus bangsa kita sendiri, bagaimana kita mau membantu umat yang sedang dalam kesusahan. Kalau kita lemah tidak mungkin kita bisa bantu Palestina, bahkan suara kita pun tidak akan didengar, suara kita didengar kalau kita bersatu dan kita kuat,” kata Prabowo.

Prabowo menuturkan bahwa sebelum menghadiri forum OKI kali ini, dia sempat berdiskusi dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah. Dari perbincangan itu, Prabowo mengatakan dia dan Sultan Brunei sepakat bahwa dunia Islam bisa dan harus menjadi solusi bagi krisis yang dihadapi dunia.

“Siang ini, sebelum saya tiba di forum Majelis terhormat ini, saya sempat berbincang dengan sahabat saya Sultan Brunei Darussalam, kami bersepakat bahwa dunia Islam bisa menjadi solusi bagi dunia, kita bisa dan kita harus menghadirkan perdamaian dunia,” tegasnya.

Prabowo menegaskan bahwa esensi Islam adalah cinta kasih dan perdamaian. Menurutnya, nilai-nilai itu kini harus kembali dihidupkan, terutama saat dunia sedang kehilangan arah. “Karena itu, saudara-saudara sekalian ajaran Islam adalah ajaran perdamaian esensi ajaran Islam adalah cinta kasih. Inilah esensi agama kita dan inilah warisan yang harus kita hidupkan kembali di tengah dunia yang sedang kehilangan arah.”