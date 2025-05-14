Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Islam Ajarkan Perdamaian, Jadi Solusi di Tengah Dunia yang Kehilangan Arah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |22:32 WIB
Prabowo: Islam Ajarkan Perdamaian, Jadi Solusi di Tengah Dunia yang Kehilangan Arah
Presiden Prabowo Subianto
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa ajaran Islam adalah jawaban atas krisis perdamaian dunia saat ini. Dia pun menyerukan pentingnya persatuan dan kebangkitan umat Islam di tengah berbagai konflik dan tantangan global.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato pada Sidang ke-19 Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

“Kalau kita tidak bisa mengurus bangsa kita sendiri, bagaimana kita mau membantu umat yang sedang dalam kesusahan. Kalau kita lemah tidak mungkin kita bisa bantu Palestina, bahkan suara kita pun tidak akan didengar, suara kita didengar kalau kita bersatu dan kita kuat,” kata Prabowo.

Prabowo menuturkan bahwa sebelum menghadiri forum OKI kali ini, dia sempat berdiskusi dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah. Dari perbincangan itu, Prabowo mengatakan dia dan Sultan Brunei sepakat bahwa dunia Islam bisa dan harus menjadi solusi bagi krisis yang dihadapi dunia.

“Siang ini, sebelum saya tiba di forum Majelis terhormat ini, saya sempat berbincang dengan sahabat saya Sultan Brunei Darussalam, kami bersepakat bahwa dunia Islam bisa menjadi solusi bagi dunia, kita bisa dan kita harus menghadirkan perdamaian dunia,” tegasnya.

Prabowo menegaskan bahwa esensi Islam adalah cinta kasih dan perdamaian. Menurutnya, nilai-nilai itu kini harus kembali dihidupkan, terutama saat dunia sedang kehilangan arah. “Karena itu, saudara-saudara sekalian ajaran Islam adalah ajaran perdamaian esensi ajaran Islam adalah cinta kasih. Inilah esensi agama kita dan inilah warisan yang harus kita hidupkan kembali di tengah dunia yang sedang kehilangan arah.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183734//prabowo-rNOQ_large.jpg
Momen Prabowo dan Raja Abdullah II Lihat Aksi Drone Tempur di Markas Pasukan Elite TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183733//pemerintah-USjQ_large.jpg
42 Ribu Pesantren Tersebar di Indonesia, Kemenag: Perlu Penguatan Tata Kelola dan SDM!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183720//prabowo-jNM0_large.jpg
10 Jet Tempur  Kawal Kepulangan Pesawat Raja Yordania Tinggalkan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183716//prabowo-Ogz5_large.jpg
Kenakan Baret Merah, Raja Abdullah Pulang ke Yordania Diantar Prabowo hingga Lanud Halim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/337/3183704//prabowo-rkfb_large.jpg
Momen Prabowo Santap Malam dengan Raja Abdullah II, Pererat Hubungan Persahabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183332//pahlawan_nasional-W9xh_large.jpg
5 Fakta Marsinah Jadi Pahlawan Nasional hingga Keluarga Dapat Rp57 Juta per Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement