HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 3 Perampok Minimarket di Jakpus, Ternyata Didalangi Asisten Kepala Toko

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |08:17 WIB
Polisi Tangkap 3 Perampok Minimarket di Jakpus, Ternyata Didalangi Asisten Kepala Toko
Polisi Tangkap 3 Perampok Minimarket di Jakpus, Ternyata Didalangi Asisten Kepala Toko (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap tiga orang pelaku perampokan minimarket di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi tersebut ternyata didalangi oleh pegawai minimarket yang menjabat sebagai asisten kepala toko.

“Korban yang juga merupakan karyawan minimarket merencanakan aksi seolah-olah terjadi perampokan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Senin (19/5/2025).

Ade Ary menerangkan, perampokan yang terjadi pada Kamis 15 Mei 2025, itu diotaki oleh AYA (24) selaku asisten kepala toko di minimarket tersebut. 

Dia mengajak dua rekannya untuk melakukan kekerasan dan menodongkan senjata tajam seolah-olah telah terjadi perampokan.

“Tanggal 15 Mei 2025 tanpa sepengetahuan karyawan lain, tersangka Abdul Yusup Apriyanto (asisten kelapa toko) mengambil uang di brangkas toko sebesar Rp20 juta,” ucap Ade Ary.

Dalam melakukan aksinya, Abdul Yusup dibantu oleh Danar Fauzan Supandi (25) dan Tazul Arifin (25). Usai mengambil uang di brangkas toko, Abdul Yusup menyerahkan uang itu kepada tersangka Danar yang berada di WC toko.

 

