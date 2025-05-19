Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Toko Grosir di Cengkareng Kebakaran, 3 Jam Baru Padam

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |08:04 WIB
JAKARTA - Sebuah toko grosir makanan dan minuman di Jalan Warung Raya RT 13/9, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, ludes terbakar pada Senin (19/5/2025) dini hari tadi, sekira pukul 01.21 WIB.

Api berhasil dipadamkan pada pukul 04.15 WIB atau tiga jam setelah kejadian.

"Objek toko grosir makanan dan minuman, situasi pemadaman selesai," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Belasan unit damkar dan puluhan personil dikerahkan dalam proses pemadaman. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian.

"Pengerahan 14 unit dan 70 personil, dugaan penyebab proses penyelidikan. Korban nihil," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
