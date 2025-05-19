Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sepesialis Maling Motor di Mangga Dua dan Roxy Mas Ditangkap, Nih Tampangnya!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |09:22 WIB
Sepesialis Maling Motor di Mangga Dua dan Roxy Mas Ditangkap, <i>Nih</i> Tampangnya!
Sepesialis Maling Motor di Mangga Dua dan Roxy Mas Ditangkap, Nih Tampangnya! (Foto : Isitmewa)
JAKARTA - Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil menangkap seorang pria berinisial YS (40), spesialis maling motor yang kerap beraksi di kawasan pusat perbelanjaan Jakarta tepatnya Mangga Dua dan Roxy Mas. YS ditangkap saat hendak mencuri sepeda motor di parkiran ITC Roxy Mas pada, Sabtu 17 Mei 2025.

“Pelaku sudah tiga kali melakukan pencurian. Terakhir dia mencuri di Mangga Dua, dan saat hendak beraksi lagi di Roxy Mas, langsung kami amankan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Sementara Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus, mengungkap korban terakhir, berinisial IR (29), kehilangan sepeda motor Honda Beat merah No. Pol B 5311 BOL di parkiran Mangga Dua Mall.

Aksi YS saat itu terekam kamera CCTV, yang menunjukkan pelaku tengah memindahkan pembatas parkir dan membawa kabur motor tersebut.

“Pelaku YS merupakan residivis yang sudah terbiasa melakukan aksinya dengan menggunakan kunci leter T. Saat ditangkap, dia membawa alat-alat untuk mencuri,” ujar Firdaus.

YS mengaku telah menjual motor hasil curian seharga Rp2,2 juta hingga Rp 2,5 juta. Hasil penjualan tersebut kemudian digunakan YS untuk kebutuhan sehari-hari serta membeli sabu.

 

