HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolres Bogor Instruksikan Tutup Ruang Premanisme yang Mengintimidasi Masyarakat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |11:33 WIB
Kapolres Bogor Instruksikan Tutup Ruang Premanisme yang Mengintimidasi Masyarakat
Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro saat pengarahan kepada anggotanya/Foto: Putra Ramadhani Astyawan-Okezone
BOGOR - Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menginstruksikan seluruh jajarannya menutup ruang premanisme di Kabupaten Bogor. Segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat wajib diberantas.

"Premanisme harus diberantas sampai ke akar. Saya perintahkan kepada seluruh Kapolsek untuk menindak tegas setiap aktivitas premanisme di wilayah masing-masing. Jangan beri ruang kepada mereka untuk mengintimidasi masyarakat," kata Rio dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Rio menyoroti maraknya praktik pemalakan, juru parkir liar, dan penagih utang ilegal (debt collector). Kegiatan premanisme tersebut kerap mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat Bumi Tegar Beriman.

"Seluruh jajaran meningkatkan intensitas patroli dan respons cepat laporan masyarakat," papar Rio.

Kemudian jajaran Reserse Kriminal dan Intelijen diminta untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi aksi premanisme. Bhabinkamtibmas juga diminta berperan aktif dalam pengumpulan informasi di tingkat desa dan lingkungan masyarakat.

"Saya tidak ingin mendengar ada masyarakat takut keluar malam hanya karena ulah sekelompok preman. Kita hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Berikan rasa aman yang nyata," pintanya.


 

(Fetra Hariandja)

      
