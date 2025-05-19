Tragis! Wanita Cantik Dipukuli di Gerbang Tol Cililitan Gegara Senggolan Mobil

JAKARTA - Seorang wanita berinisial M (42) menjadi korban penganiayaan sesama pengemudi mobil di Gerbang Tol Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi penganiayaan wanita berparas cantik itu dipicu senggolan kendaraan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan peristiwa itu terjadi pada Minggu (18/5) pagi.

“Awal kejadian ketika korban dalam perjalanan, kemudian pelaku memaksa menyalip mobil korban dari sebelah kanan hingga kedua mobil saling bersenggolan,” kata Ade Ary, Senin (19/5/2025).

Ade Ary menyebutkan, akibatnya mobil korban pun terbanting ke ruas jalan sebelah kiri. Saat itu pelaku meminta korban menepikan kendaraan, namun ditolak karena korban takut.

Namun sesampainya di Gerbang Tol Cililitan, pelaku kemudian turun dari mobilnya dan menganiaya korban.

“Pelaku menyuruh korban minggir namun korban berhasil menghindar karena takut. Selanjutnya, saat tiba di pintu tol pelaku langsung menghampiri dan memukul korban,” ujar dia.