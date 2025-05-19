Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalin Demo Ojol Besok, Hindari Ruas Jalan Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |16:32 WIB
Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalin Demo Ojol Besok, Hindari Ruas Jalan Ini
Ilustrasi rekayasa lalu lintas (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta, besok Selasa 20 Mei 2025. Untuk mengantisipasi kemacetan, Polda Metro Jaya menyiapkan skema rekayasa lalu lintas.

“Iya, akan tetap disiapkan. Rekayasa atau pun pengalihan, tapi sifatnya situasional kita lihat seperti apa. Itu adalah pilihan terakhir,” kata Wadirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono, Senin (19/5/2025).

Argo mengatakan, pengalihan akan dilakukan di sekitar lokasi aksi. Begitu juga untuk sejumlah titik lainnya, juga akan diterapkan rekayasa lalu  lintas. 

“Seperti biasanya kalau seputaran di Patung Kuda nanti pengalihannya kita belokkan ke Budi Kemuliaan, kemudian di seputaran Tugu Tani, kemudian ke Harmoni-Tomang,” ujarnya.

Argo mengimbau masyarakat dapat menghindari lokasi aksi agar terhindar dari kemacetan serta mencari jalur alternatif lainnya. “Kita tetap imbau ke masyarakat supaya menghindari area seputaran Medan Merdeka, Bundaran Patung Kuda, sama seputaran DPR. Karena memang jumlahnya (massa) cukup banyak,” katanya.

Sebagai informasi, aksi besar-besaran yang akan dilakukan ratusan ribu pengemudi ojol dan taksi online besok diperkirakan berlangsung serentak hampir seluruh kota di Indonesia. Mereka juga akan mematikan aplikasi secara massal.

"Aksi akan dilakukan mulai jam 13.00 WIB hingga tuntutan Garda diterima oleh Pemerintah dan DPR RI," ujar Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono kepada Okezone di Jakarta, Senin.

 

