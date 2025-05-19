Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Alokasikan Rp98 Miliar untuk Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung di 3 Wilayah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |16:41 WIB
Pemprov DKI Alokasikan Rp98 Miliar untuk Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung di 3 Wilayah
Gubenur DKI Jakarta Pramono Anung dan Plt Kepala SDA Ika Agustin (foto: Okezone/Reffi)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), telah mengeluarkan tiga penetapan lokasi (Penlok) pembebasan lahan untuk normalisasi kali Ciliwung di Pengadegan, Cawang dan Cililitan dengan anggaran Rp98 Miliar. 

"(Penlok pembebasan lahan) di Pengadegan, Cawang, dan Cililitan dari 11 lokasi yang direncanakan," kata Plt. Kepala SDA, Ika Agustin Ningrum kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

"Untuk sungai Ciliwung tahun ini anggarannya kurang lebih Rp98 miliar," imbuhnya.

Ika menyebutkan, Dinas SDA mengajukan APBD Perubahan 2025 senilai Rp182,7 miliar untuk normalisasi Ciliwung. Menurutnya, segmen Pengadegan menjadi fokus pertama normalisasi tinggal menunggu surat tugas dari Kementerian ATR/BPN. 

"Saat ini sedang dilaksanakan pembahasan APBD Perubahan 2025 dengan DPRD. Kemungkinan akan kita tambah dan progres pertama yang akan kita laksanakan di segmen Pengadegan. Kami tinggal menunggu surat tugas dari kementerian ATR/BPN. Surat tugas sudah keluar sekarang bulan Mei, Juni. Paling nggak akhir Juni sudah dilaksanakan pembayaran di segmen Pengadegan," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, Ciliwung menjadi kontribusi terbesar banjir Jakarta hingga mencapai 40% lebih. Ia secara tegas akan menangani normalisasi Ciliwung dengan sungguh-sungguh.

"Normalisasi Sungai Ciliwung akan kita lakukan, dan mudah-mudahan surat dari Kementerian PU sudah segera keluar. ATR juga akan membantu. Maka penanganan untuk banjir utama di Jakarta, Sungai Ciliwung akan kita tangani dengan sungguh-sungguh," ucap Pramono.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184974//pramono_anung-yPUk_large.jpg
Banjir Parah di Kemang, Gubernur Pramono Bakal Benahi Kali Krukut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184889//gubernur_pramono_anung-M9Ur_large.jpg
Gubernur Pramono Pastikan Kondisi Satwa dan Pakan di Ragunan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184368//banjir-Wj4h_large.jpg
Kali Baru Meluap, Permukiman di Cipinang Cempedak Jaktim Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184352//banjir-BNFX_large.jpg
Update Banjir Jakarta, 30 RT Terendam hingga 2 Pohon Tumbang Timpa Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184324//banjir-sTd0_large.jpg
Terobos Banjir, Banyak Motor Mogok di Duri Kosambi Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184315//banjir-p4KR_large.jpg
Hujan Deras, Permukiman Warga di Pondok Karya Jaksel Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement