Pemprov DKI Alokasikan Rp98 Miliar untuk Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung di 3 Wilayah

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), telah mengeluarkan tiga penetapan lokasi (Penlok) pembebasan lahan untuk normalisasi kali Ciliwung di Pengadegan, Cawang dan Cililitan dengan anggaran Rp98 Miliar.

"(Penlok pembebasan lahan) di Pengadegan, Cawang, dan Cililitan dari 11 lokasi yang direncanakan," kata Plt. Kepala SDA, Ika Agustin Ningrum kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

"Untuk sungai Ciliwung tahun ini anggarannya kurang lebih Rp98 miliar," imbuhnya.

Ika menyebutkan, Dinas SDA mengajukan APBD Perubahan 2025 senilai Rp182,7 miliar untuk normalisasi Ciliwung. Menurutnya, segmen Pengadegan menjadi fokus pertama normalisasi tinggal menunggu surat tugas dari Kementerian ATR/BPN.

"Saat ini sedang dilaksanakan pembahasan APBD Perubahan 2025 dengan DPRD. Kemungkinan akan kita tambah dan progres pertama yang akan kita laksanakan di segmen Pengadegan. Kami tinggal menunggu surat tugas dari kementerian ATR/BPN. Surat tugas sudah keluar sekarang bulan Mei, Juni. Paling nggak akhir Juni sudah dilaksanakan pembayaran di segmen Pengadegan," ucapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, Ciliwung menjadi kontribusi terbesar banjir Jakarta hingga mencapai 40% lebih. Ia secara tegas akan menangani normalisasi Ciliwung dengan sungguh-sungguh.

"Normalisasi Sungai Ciliwung akan kita lakukan, dan mudah-mudahan surat dari Kementerian PU sudah segera keluar. ATR juga akan membantu. Maka penanganan untuk banjir utama di Jakarta, Sungai Ciliwung akan kita tangani dengan sungguh-sungguh," ucap Pramono.