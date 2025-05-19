Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siswi SMP Diduga Dicabuli Mahasiswa Usai Kenalan di Facebook

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |17:59 WIB
Siswi SMP Diduga Dicabuli Mahasiswa Usai Kenalan di Facebook
Siswi SMP Dicabuli Mahasiswa di Bekasi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang mahasiswa di Cikarang Selatan dilaporkan atas dugaan pencabulan terhadap siswi sekolah menengah pertama (SMP). Polisi pun saat ini menyelidiki kasus tersebut.

“Jadi sementara korban dengan saksi, hari ini sementara kita periksa,” kata Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustofa kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Mustofa membeberkan, perkenalan keduanya bermula melalui fitur pesan yang ada di Facebook. “Komunikasi yang bersangkutan lewat messenger Facebook, dilanjutkan dengan chat lewat WA,” ujar dia.

Dari penyelidikan sementara, korban dua kali dicabuli pelaku. Aksi bejat tersebut dilakukan di rumah pelaku dan di rumah kosong.

 

Halaman:
1 2
      
