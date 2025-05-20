Anies: Almarhum Suami Najwa Shihab Orang Baik

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan melayat ke rumah duka suami Najwa Shihab, Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bagi Anies, Almarhum merupakan orang yang baik.

"Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kita semua merasa kehilangan sahabat kita, Ibrahim Husein Assegaf bisa dipanggil Baim. Almarhum orang baik, sangat baik, berteman dengan begitu banyak orang selalu menyenangkan dan bersama-sama kita berdiskusi," ujar Anies pada wartawan, Selasa (20/5/2025).

Anies kaget saat mendengar kabar Almarhum sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sebabnya, almarhum diketahuinya orang yang suka naik gunung dan umumnya yang suka naik gunung orang yang sehat.

"Kita semua kaget ketika mendengar Almarhum sakit. Nah Almarhum ini orang yang sangat bugar, atletis, bahkan bisa mencapai puncak gunung, Gunung Everest. Kita semua yakin Almarhum kembali dalam keadaan husnul khatimah," tuturnya.