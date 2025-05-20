Diduga Akibat Korsleting Listrik, Puluhan Kios di Pasar Bojong Bekasi Ludes Terbakar

BEKASI - Kebakaran hebat melanda Pasar Bojong yang terletak di Desa Bojongsari, Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (20/5/2025) malam. Puluhan kios dilaporkan hangus terbakar dalam peristiwa tersebut.

Camat Kedungwaringin, Maman Badru Zaman, mengonfirmasi bahwa api mulai terlihat sekitar pukul 18.49 WIB.

"Asal muasal api masih belum diketahui secara pasti, namun dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik di salah satu kios," ujarnya saat ditemui di lokasi kejadian, Selasa (20/5/2025).

Maman menyatakan, bahwa nyala api pertama kali muncul dari satu kios dan dengan cepat sehingga menjalar ke bangunan lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Adeng Hudaya menjelaskan, bahwa sedikitnya tujuh unit mobil damkar dikerahkan dari Kabupaten Bekasi dan lima unit tambahan dari Kabupaten Karawang.

“Petugas masih terus berupaya menjinakkan kobaran api. Kami mendapat laporan segera dan langsung menuju lokasi. Prioritas utama kami adalah mencegah agar api tidak merembet ke permukiman warga,” jelas Adeng.