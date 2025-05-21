Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komdigi Blokir Situs Pedulilindungi.id Usai Disusupi Konten Judol

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |21:48 WIB
Komdigi Blokir Situs Pedulilindungi.id Usai Disusupi Konten Judol
Komdigi Blokir Situs Pedulilindungi.id Usai Disusupi Konten Judol (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan pemblokiran pada situs pedulilindungi.id. Langkah tersebut diambil setelah situs itu disusupi konten judi online (judol).

"Tindakan ini diambil menyusul adanya laporan masyarakat mengenai munculnya konten perjudian online dalam website tersebut," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, Rabu (21/5/2025).

Alexander menjelaskan langkah itu diambil sebagai komitmen untuk memberantas konten judi online. Upaya ini juga menandakan komitmen Komdigi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Menurut Alexander, hasil verifikasi atas laporan yang disertai tautan (URL) dan tangkapan layar (screenshot) itu menunjukkan bahwa situs PeduliLindungi.id telah mengalami penyusupan (defacement) dan menampilkan konten yang mengarah ke situs perjudian online. 

"Ini jelas melanggar ketentuan keamanan informasi di ruang digital nasional," tegasnya.

Peduli Lindungi merupakan website yang digunakan dalam penanganan Covid-19 dibawah Kementerian Kesehatan. Sejak tahun 2023, sistem Peduli Lindungi telah terintegrasi ke pelayanan kesehatan digital dan sepenuhnya dialihkan ke platform SatuSehat dengan alamat domain resmi satusehat.kemkes.go.id. Saat ini, layanan juga dapat diakses melalui aplikasi SatuSehat Mobile yang tersedia di App Store dan Play Store. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PeduliLindungi Judol Komdigi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/16/3184978//program_internet_rakyat-yPQV_large.jpg
Cara mudah Daftar Layanan Internet Rakyat untuk Dapat Wifi Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/16/3184717//cloudflare-7t6P_large.jpg
Kerap Dimanfaatkan Situs Judi Online, Komdigi Minta Cloudflare Daftar PSE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/16/3184617//coretax-AOHd_large.jpg
Ada Situs Coretax Palsu, Komdigi Imbau Masyarakat Lebih Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/16/3184401//direktur_jenderal_pengawasan_ruang_digital_komdigi_alexander_sabar-9ykJ_large.jpg
Komdigi Ultimatum 25 PSE yang Belum Terdaftar, Ancam Sanksi Putuskan Akses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/16/3184046//perlindungan_anak_di_ruang_digital_menjadi_prioritas_komdigi-VdN6_large.jpeg
Komdigi Tegaskan Pelindungan Anak di Ruang Digital Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/16/3183935//dirjen_komunikasi_publik_dan_media_komdigi_fifi_aleyda_yahya-qtz3_large.jpg
Anak Rentan Konten Berbahaya, Komdigi Dorong Implementasi Ruang Digital Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement