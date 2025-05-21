Wapres Gibran Tinjau Program Cek Kesehatan Gratis di Cikarang, Ini Pesannya

BEKASI - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/5/2025). Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda pemantauan langsung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di wilayah Provinsi Jawa Barat, sebuah inisiatif strategis dari Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum meninjau fasilitas di Cikarang, Wapres terlebih dahulu menyambangi Puskesmas Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Meskipun diguyur hujan deras, kegiatan tetap berlangsung tertib dan mendapatkan antusiasme tinggi dari warga setempat.

Kawasan Cikarang dan Jatiasih dipilih karena mewakili dinamika sosial wilayah perbatasan antara kawasan urban dan pedesaan. Beragamnya karakteristik sosial-ekonomi masyarakat, dari buruh pabrik, petani, hingga warga pendatang membuat kebutuhan terhadap layanan kesehatan dasar menjadi semakin mendesak. Program CKG hadir sebagai solusi akses kesehatan yang merata, inklusif, dan adaptif.

Gibran menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi wilayah atau latar belakang. Ia juga menyoroti urgensi literasi kesehatan, khususnya tentang deteksi dini penyakit, guna membentuk masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pola hidup sehat.

"Keberhasilan program CKG ini sangat tergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan partisipasi aktif masyarakat. Ini bukan hanya soal layanan, tapi juga kesadaran kolektif," ujar Gibran.

Di Puskesmas Mekarmukti, antusiasme masyarakat terhadap program CKG terlihat tinggi. Petugas menyampaikan bahwa layanan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga lokal, tetapi juga terbuka untuk siapa pun, bahkan dari luar daerah.

“Setiap hari ada pemeriksaan CKG, dan kita memberikan pelayanan yang paripurna, gratis untuk semuanya,” ujar Jejen Bustomi, perawat sekaligus petugas tata usaha puskesmas.