HOME NEWS NASIONAL

OSO Buka Rakornas Partai Hanura 2025

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |23:50 WIB
OSO Buka Rakornas Partai Hanura 2025
OSO Buka Rakornas Partai Hanura 2025 (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) I Tahun 2025 Partai Hanura di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

Ia menginstruksikan kader partainya untuk satu komando. "Hari ini kita sedang menyalakan api konsolidasi besar," kata OSO dalam sambutannya.

Dirinya menegaskan, menjadi pengurus partai bukan sekadar jabatan tetapi langkah sejarah. Dia meminta mereka agar berdisiplin dalam berpartai. "Di saat Anda punya integritas, di sanalah rakyat akan percaya kepada kita," ujarnya.

OSO juga meminta para pengurus menjaga profesionalisme sebagai modal kemenangan. Setiap departemen diminta bekerja dengan standar tinggi. "Saya yakin kalian kompeten," ucapnya.

Para pengurus pun diminta bekerja nyata agar berdampak besar. Kemudian, konsisten menjaga idealisme. "Tujuan perjuangan politk kita bukan kekuasaan. Kekuasaan adalah alat untuk memperjuangan nilai kebaikan bagi rakyat. Berpikir progresif, bertindak revolusioner. Jangan jadi pengurus yang pasif. Kembangkan ide-ide besar dan ciptakan terobosan," tuturnya menambahkan.

Dia juga meminta seluruh pengurus untuk menciptakan soliditas dan loyalitas total dengan menghindari friksi dan faksionalisasi di internal. 

 

Halaman:
1 2
      
