Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Korupsi PT Sritex, Kejagung Geledah Apartemen dan Rumah 3 Tersangka Serta Sita 15 Barbuk Elektronik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |23:55 WIB
Kasus Korupsi PT Sritex, Kejagung Geledah Apartemen dan Rumah 3 Tersangka Serta Sita 15 Barbuk Elektronik
Kasus Korupsi PT Sritex, Kejagung Geledah Apartemen dan Rumah 3 Tersangka Serta Sita 15 Barbuk Elektronik (Foto : Kejagung)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, penyidik menggeledah dan menyita sejumlah barang buti dari apartemen dan rumah milik tiga tersangka kasus korupsi PT Sritex.

Untuk diketahui, lokasi yang digeledah di antaranya apartemen milik tersangka DS di Jakarta Utara, rumah milik tersangka ZM di Kabupaten Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, dan rumah tersangka ISL di Solo. 

"Sebanyak 15 (lima belas) barang bukti elektronik dan beberapa dokumen juga disita," kata Qohar dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu (21/5/2025).

Kejagung Tahan 3 Tersangka Kasus Pemberian Kredit PT Sritex 20 Hari ke Depan (Foto : Okezone)

Sebagainya diberitakan sebelumnya tiga tersangka kasus PT Sritex adalah DS selaku pemimpin Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank BJB tahun 2020. ZM selaku Direktur Utama PT Bank DKI Jakarta tahun 2020. Kemudian ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman TBK tahun 2005-2022.

Qohar menekankan terhadap tersangka DS, ZM dan ISL disangkakan telah melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Terhadap tiga tersangka mulai malam ini dilakukan penahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung," ujar Qohar di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025).

Qohar menyebut kerugian negara akibat kasus tindak pidana korupsi sebesar Rp692.987.592.188 terkait pinjaman PT Sritex kepada dua bank.

Ia menambahkan penetapan ketiga tersangka setelah menemukan alat bukti yang cukup terkait dugaan tindak pidana korupsi.

"Pada hari ini Rabu (21 Mei) penyidik Jampidsus Kejagung RI menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka karena menemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PT Sritex Sritex Kejagung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185185//jurist_tan-xSqm_large.jpg
Korupsi Chromebook, Kejagung Diminta Tangkap Buronan Jurist Tan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185070//korupsi-vYMD_large.jpg
7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Pajak hingga Respons Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185115//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-uQpv_large.jpg
Kejagung Tepis Kabar Tukar Guling Perkara dengan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184788//imigrasi-pcEn_large.jpg
Mantan Dirjen Pajak hingga Bos Djarum Victor Rachmat Hartono Dicekal karena Kasus Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184534//korupsi-Ovmu_large.jpg
Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Pajak, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184323//dirjen_pajak_kemenkeu_digeledah_kejagung-mebd_large.jpg
Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Ini Respons DJP  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement