Penguasa Tuban Non Muslim yang Berkontribusi Penyebaran Islam di Akhir Masa Majapahit

KERAJAAN MAJAPAHIT mencakup wilayah di pesisir utara Pulau Jawa, termasuk Tuban. Tuban menjadi salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam perdagangan dan pelayaran. Musafir Portugis, Tome Pires mengisahkan Tuban menjadi tempat kedudukan raja.

Meski secara perdagangan dan pelayaran dikisahkan Tome Pires, Tuban tidak berperan seperti di Gresik. Tetapi konon Tuban memiliki keraton yang mewah, begitu pun bangunan kotanya, meskipun tidak besar sekali, mempunyai pertahanan yang tangguh.

Menariknya, meski keluarga raja sudah mulai memeluk agama Islam pada pertengahan abad ke-15. Konon Tuban mengadakan hubungan baik dengan Maharaja Majapahit di pedalaman. Tapi sebagian penduduk Tuban pada zaman Tome Pires masih belum memeluk agama Islam, sebagaimana dikutip dalam "Babad Tanah Jawi" dari Soedjipto Abimanyu.

Menurut musafir Portugis itu, Raja Tuban pada waktu itu disebut Pate Vira. la bukan seorang Islam yang taat, meskipun kakeknya sudah masuk Islam. Dari kata Vira, dikenal kata Wira, yang sering menjadi bagian dari nama Jawa.