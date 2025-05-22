Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penguasa Tuban Non Muslim yang Berkontribusi Penyebaran Islam di Akhir Masa Majapahit 

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |05:43 WIB
Penguasa Tuban Non Muslim yang Berkontribusi Penyebaran Islam di Akhir Masa Majapahit 
Kerajaan (foto: dok ist)
A
A
A

KERAJAAN MAJAPAHIT mencakup wilayah di pesisir utara Pulau Jawa, termasuk Tuban. Tuban menjadi salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam perdagangan dan pelayaran. Musafir Portugis, Tome Pires mengisahkan Tuban menjadi tempat kedudukan raja. 

Meski secara perdagangan dan pelayaran dikisahkan Tome Pires, Tuban tidak berperan seperti di Gresik. Tetapi konon Tuban memiliki keraton yang mewah, begitu pun bangunan kotanya, meskipun tidak besar sekali, mempunyai pertahanan yang tangguh. 

Menariknya, meski keluarga raja sudah mulai memeluk agama Islam pada pertengahan abad ke-15. Konon Tuban mengadakan hubungan baik dengan Maharaja Majapahit di pedalaman. Tapi sebagian penduduk Tuban pada zaman Tome Pires masih belum memeluk agama Islam, sebagaimana dikutip dalam "Babad Tanah Jawi" dari Soedjipto Abimanyu. 

Menurut musafir Portugis itu, Raja Tuban pada waktu itu disebut Pate Vira. la bukan seorang Islam yang taat, meskipun kakeknya sudah masuk Islam. Dari kata Vira, dikenal kata Wira, yang sering menjadi bagian dari nama Jawa. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/614/3180373//sholat-9bpl_large.jpg
Pejamkan Mata saat Sholat, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/612/3173301//ruben_onsu-qN6I_large.jpg
Potret Ruben Onsu Cium Hajar Aswad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161333//hayam_wuruk-amIK_large.jpg
Hobi Seni Unik Raja Muda Majapahit yang Bertakhta 39 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement