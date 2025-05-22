Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemendagri Usul Parpol Bisa Dirikan Badan Usaha, DPR: Harus Ada Batasan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |07:15 WIB
Kemendagri Usul Parpol Bisa Dirikan Badan Usaha, DPR: Harus Ada Batasan untuk Hindari Konflik Kepentingan
DPR RI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menampung usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ihwal partai politik bisa mendirikan badan usaha. 

"Bagi saya sendiri, pendapat pemerintah atau Kemendagri tersebut akan kami dengarkan seksama dan akan kami buka ruang diskusinya. Tetap harus dikaji, termasuk alternatifnya jika konsep badan usaha tersebut ditolak atau diterima," terang Irawan, Rabu (21/5/2025).

Bila usulan itu diterima, Irawan menilai, badan usaha milik partai harus memiliki batasan. Hal itu ditujukan untuk menghindari konflik kepentingan. 

"Namun hal prinsip jika badan usaha partai ada, tetap harus ada batasan untuk menghindari konflik kepentingan," kata Irawan.

Terlepas dari itu, Irawan menilai, akan ada banyak pertimbangan membahas sebuah partai. Salah satunya, demokratisasi partai agar ada penggantian terhadap pengurus partai.

"Terus ada juga secara teknis hukum, apakah kemudian partai politik bisa menjadi pemegang saham. Tentu kita harus melakukan penyesuaian lagi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perseroan dan sistem pendaftatannya," ujar Irawan.

"Belum lagi kita bicara mengenai kultur politik dan bisnis yang sama sekali berbeda. Jadi ada banyak hal," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Parpol Badan Usaha Kemendagri DPR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185252//pemerintah-ZhqN_large.jpg
Pemerintah Dorong Percepatan Penegasan Batas Desa Lewat ILASPP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185189//pemerintah-aDdJ_large.jpg
Cegah Potensi Konflik, Pemerintah Targetkan Penyelesaian Batas di 5.000 Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185086//sekjen_kemendagri_tomsi_tohir-WYCN_large.jpg
Kemendagri Minta Daerah Percepat Penegasan Batas Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184759//den-ImPp_large.jpg
16 Calon Anggota Dewan Energi Nasional Ikuti Fit and Proper Test di DPR, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184558//thrifting-rXWn_large.jpeg
Pedagang Thrifting Curhat ke DPR: Minta Legalisasi Bisnis dan Keberatan Disebut Bunuh UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184184//dpr-OUNY_large.jpg
DPR Kawal Wacana Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tembakau Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement