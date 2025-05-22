Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru SMPN di Depok, Pemkot Turun Tangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |15:49 WIB
Viral Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Guru SMPN di Depok, Pemkot Turun Tangan
Ilustrasi pelecehan seksual secara verbal/Foto: Okezone
A
A
A

DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merespons perihal viral dugaan pelecehan seksual secara verbal oknum guru ke seorang siswi. Tempatnya sebuah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di wilayah Sukmajaya, Depok. 

Kepala DP3AP2KB Kota Depok, Nessi Annisa Handari, mengaku telah mendatangi sekolah tersebut. Mereka bertemu kepala sekolah untuk mendalami kasus dugaan pelecehan seksual tersebut. 

"Semalam kami sudah mendapatkan informasi ini semalam, ditambah lagi kami melihat di medsos ternyata ada laporan seperti ini ya dari salah satu tenaga pengajar di SMP tersebut. Jadi langsung kami lakukan tindaklanjut hari ini pagi ini tadi tim kami sudah ke sekolah untuk bertemu dengan pihak sekolah," kata Nessi kepada okezone, Kamis (22/5/2025).

"Nah sebenarnya informasi ini belum banyak yang bisa kami dapatkan. Kami baru bertemu dengan pihak sekolah. Yang jelas, kami akan melakukan pendalaman terhadap kasus ini," tambahnya.

Apabila terbukti ada korban kasus pelecehan seksual maka disiapkan pendampingan psikologis dan proses hukum. DP3AP2KB juga akan mengirim tim untuk menemui korban siswi SMP tersebut.

 

