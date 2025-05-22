Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buntut Viral Pelecehan Verbal ke Siswi, Oknum Guru di Depok Kena SP-2

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |18:07 WIB
Buntut Viral Pelecehan Verbal ke Siswi, Oknum Guru di Depok Kena SP-2
Ilustrasi (Foto: Ist)
DEPOK - Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 3 Depok, Ety Kuswandarini buka suara soal viral di media sosial isi percakapan dugaan pelecehan seksual verbal oknum guru berinisial IRA kepada korban siswi V. Menurut Ety, IRA telah diberikan surat peringatan kedua (SP-2) dan saat ini ditangani Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok.

"Pada tanggal 22 Mei membuat surat peringatan ke dua (SP-2) terkait dengan video percakapan yang viral tersebut. Yang bersangkutan sedang dalam penanganan Disdik," kata Ety kepada Okezone, Kamis (22/5/2025).

Ety menambahkan, surat peringatan pertama (SP-1) sudah pernah dilayangkan pada 10 April 2025 dan meminta oknum guru untuk memeriksakan kejiwaannya ke psikiater. 

"Saya telah meminta yang bersangkutan untuk memeriksakan jiwanya ke psikiater. Pada tanggal 21 Mei 2025, membuatkan surat permintaan kesehatan jiwa ke psikiater untuk yang kedua kali terkait dengan adanya kejadian viral yang bersangkutan," ucapnya.

Ety mengklaim, selama kepemimpinannya di SMPN 3 Depok baru kali ini menangani kasus dugaan pelecehan seksual verbal. 

"Sepengatahuan saya selama memimpin sekolah ini, hanya memahami kejadian yang viral ini saja, mengenai kejadian kejadian sebelumnya diluar pengetahuan saya. Semua masih dalam proses dan kami masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
