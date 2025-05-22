Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo Rusuh di Balai Kota DKI, Polisi: 93 Mahasiswa Diamankan, 3 Positif Narkoba

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |18:14 WIB
Demo Rusuh di Balai Kota DKI, Polisi: 93 Mahasiswa Diamankan, 3 Positif Narkoba
Ilustrasi demonstrasi (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengamankan 93 mahasiswa peserta demonstrasi berujung ricuh di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu 21 Mei 2025. Tiga di antaranya positif menggunakan narkoba.

“93 orang yang diamankan, dari hasil tes urine 3 di antaranya itu positif mengandung THC itu adalah adalah tetrahydrokanabinol,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Ade Ary menjelaskan, THC merupakan senyawa yang terkandung dalam tanaman ganja atau cannabis sativa. Ketiga orang yang positif THC itu diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Sampai saat ini proses pendalaman masih berlangsung di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain mengamankan para pendemo, polisi juga menyita 43 kendaraan dari lokasi, terdiri dari roda dua dan roda empat.

 

