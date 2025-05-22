Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Kontainer Terguling di Sentul Bogor, Sopir Terjepit Bodi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |19:33 WIB
Truk Kontainer Terguling di Sentul Bogor, Sopir Terjepit Bodi
Truk terguling di kawasan Sentul City, Bogor (Foto: Dok Polisi/Putra Ramadhany)
BOGOR - Truk kontainer terguling di kawasan Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sopir truk terjepit bodi.

Beredar video di media sosial, tampak beberapa petugas dari Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor sedang mengevakuasi sopir truk. Sang sopir terlihat dalam posisi tergeletak dengan kondisi bagian kaki terjepit di ruang kemudi.

Pada foto lain memperlihatkan kondisi truk kontainer berwarna merah dalam kondisi terguling. Besarnya kendaraan itu hingga menutup satu ruas jalan.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan, sopir truk yang sempat terjepit sudah dievakuasi. "Iya benar (truk) terguling, sopirnya sudah dievakuasi ke rumah sakit. Klasifikasinya luka ringan," kata Ferdhyan, Kamis (22/5/2025).

Belum diketahui pasti kronologi dari kecelakaan tersebut. Saat ini, polisi masih berupaya melakukan evakuasi truk kontainer yang terguling dengan crane.

"Ini dievakuasi pakai crane masih dalam proses," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
