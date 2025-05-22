Kronologi Demo Ricuh di Balai Kota Jakarta, Mobil Pejabat Diadang

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengamankan 93 orang mahasiswa peserta demo berujung ricuh di depan Gedung Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat pada, Rabu 21 Mei 2025.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, mulanya peserta demo melakukan aksi unjuk rasa tepat di depan pintu masuk kantor Balai Kota Jakarta. Tetapi, beberapa peserta aksi memaksa masuk ke kantor Balai Kota melalui akses pintu keluar.

“Kemudian sekira pukul 16.38 WIB massa aksi melakukan pendobrakan pintu keluar Balai Kota dan memaksa masuk ke dalam kantor Balai Kota. Padahal, lokasi aksi unjuk rasa sudah disiapkan di tempat pintu masuk, tapi mereka memaksa,” kata Ade Ary kepada wartawan, Kamis (22/5/2025).

Mobil Pejabat Diadang

Saat itu, kata Ade Ary, petugas sudah berusaha untuk menghadang para peserta demo untuk masuk ke dalam kawasan Balai Kota. Bahkan, sejumlah peserta aksi melakukan penutupan jalan hingga pengadangan terhadap salah satu mobil pejabat yang melintas.

“Kemudian ada mobil pejabat negara yang diadang, kemudian beberapa pengunjuk rasa ini memaksa pejabat tersebut untuk turun,” ujar dia.