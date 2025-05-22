Pencanangan HUT Ke-498 Jakarta Digelar di Blok M, Ada Pentas Seni hingga Kuliner

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak seluruh warga untuk hadir dan meramaikan acara pencanangan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Kota Jakarta yang jatuh pada 22 Juni. Acara pencanangan digelar di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu 24 Mei 2025.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta sekaligus Ketua Harian Panitia HUT ke-498 Kota Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan, acara akan mengangkat tema "Jakarta Kota Global dan Berbudaya" ini menjadi pembuka dari rangkaian perayaan HUT Jakarta yang akan berlangsung tahun ini.

Pencanangan kali ini akan digelar juga acara kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Luar Negeri dan negara-negara ASEAN sebagai wujud Kota Global. Kolaborasi yang akan berlangsung pada 23-25 Mei 2025 ini bertajuk “ASEAN Fest” yang berisi pameran foto, kuliner dan kriya dari negara-negara ASEAN.

“Perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta ini menjadi momen istimewa yang merepresentasikan wajah baru Jakarta sebagai kota global yang inklusif, kreatif, dan penuh semangat kolaborasi. Kami mengajak seluruh warga untuk hadir, bergembira bersama, sekaligus menunjukkan cinta pada Jakarta,” ucap Suharini di Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Masyarakat akan disuguhi berbagai acara menarik, di antaranya: