Sejumlah Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Disertai Petir Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sejumlah wilayah Jakarta akan diguyur hujan saat pagi dan malam hari, Jumat (23/5/2025).

"Pagi pukul 07.00-13.00 WIB hujan petir," tulis prakiraan cuaca BMKG.

"Pukul 13.00-19.00 WIB berawan tebal. Pukul 19.00-01.00 WIB, Berawan- berawan tebal; hujan ringan di Kep. Seribu," tambahnya.

BMKG juga mengeluarkan prakiraan cuaca di sejumlah wilayah Indonesia yang berpotensi hujan sedang-lebat, hujan lebat-sangat lebat, hingga peringatan dini angin kencang.

- Waspada (Hujan sedang - lebat):

Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua , Papua Selatan.