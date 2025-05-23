Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Pelajar Bekasi Tewas Bunuh Diri Lompat dari Lantai Atas Mal di Mega Kuningan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |11:36 WIB
JAKARTA – Seorang bocah laki-laki berinisial AR (14) tewas setelah melompat dari gedung di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Diduga kuat, siswa asal Bekasi, Jawa Barat itu nekat bunuh diri dengan cara terjun bebas dari atas gedung tersebut.

Korban ditemukan tidak bernyawa di sebuah mal, Jalan Mega Kuningan Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Kita masih dalami dulu untuk motifnya apa, karena pihak keluarga baru bisa dimintai keterangan tadi malam," ujar Kapolsek Setiabudi, Kompol Firman saat dikonfirmasi, Jumat (23/5/2025).

Menurutnya, polisi masih mendalami lebih lanjut tentang dugaan kasus bunuh diri tersebut, kasus tersebut dilaporkan ke polisi akan adanya seseorang meninggal dunia setelah terjatuh dari ketinggian gedung di Kuningan.

Dia menerangkan, korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) meski akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazah telah dibawa ke rumah duka dan rencananya dimakamkan hari ini.

Hingga kini, kata dia, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari tim medis untuk memastikan penyebab kematian serta luka yang diderita korban. Empat saksi telah diperiksa oleh kepolisian, termasuk petugas keamanan yang berada di lokasi kejadian.

"Visum belum keluar, kami menunggu visum keluar. Jadi yang bisa mastikan nanti dokter. Untuk keterangan dokter sebab kematiannya apa. Luka di mana aja itu tim medis," tuturnya.

 

