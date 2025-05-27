Tiba di Indonesia, Presiden Macron: Negara Kalian Indah!

JAKARTA - Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengaku senang mengunjungi Indonesia. Bahkan, dia menyebut Indonesia negara yang indah.

Pantauan Okezone, pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Macron tiba di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 22.00 WIB.

Dia langsung disambut pasukan jajar kehormatan saat turun dari garbatara. Sementara, tampak Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno yang menyambutnya. Selain itu, tampak Brigitte Macron yang mendampinginya.

"Saya senang berada di sini, karena negara kalian indah," kata Macron kepada awak media setibanya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (27/5/2025) malam.

Presiden Macron pun mengingat telah ke Indonesia, pada penyelenggaraan KTT G20 di Bali pada tahun 2022 lalu. Dia juga mengingat telah bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kala itu.

"Saya ingat bertemu dengan presiden Jokowi, dua tahun lalu di Bali dan sekarang saya istri saya dan delegasi saya, senang berada di sini di Indonesia," ujarnya.