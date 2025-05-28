Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Panglima TNI Mutasi  117 Pati, Danpaspampres hingga Pangdam Jaya Diganti

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Mei 2025 |10:52 WIB
Breaking News! Panglima TNI Mutasi  117 Pati, Danpaspampres hingga Pangdam Jaya Diganti
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaksanakan rotasi dan mutasi terhadap 117 Perwira Tinggi (Pati) TNI dari 3 matra. Mutasi ini dalam rangka memperkuat struktur organisasi dan menjawab tantangan strategis yang terus berkembang.

Kebijakan ini resmi tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 yang ditetapkan pada 27 Mei 2025, tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi,  mengatakan, bahwa rotasi jabatan merupakan bagian penting dari siklus pembinaan personel di lingkungan TNI.

"Mutasi ini bukan sekadar proses administratif, tapi merupakan strategi pembinaan karier dan penyegaran organisasi untuk meningkatkan efektivitas tugas,”ujarnya dalam keterangannya yang diterima Okezone, Rabu (28/5/2025).

“Ini juga bentuk kesiapan TNI dalam menghadapi dinamika yang terus berubah, baik di dalam negeri maupun global," sambungnya.

Dari total 117 Pati yang dimutasi, terdiri dari 47 Pati TNI Angkatan Darat, 30 Pati TNI Angkatan Laut, dan 40 Pati TNI Angkatan Udara. Langkah ini mencerminkan proses regenerasi yang berkesinambungan, sekaligus sebagai bagian dari adaptasi strategis dalam menjaga kesiapsiagaan pertahanan nasional.

Beberapa posisi strategis yang mengalami pergantian dalam keputusan ini antara lain Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau).

Selanjutnya, Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas), Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Panglima Kodam Jayakarta (Pangdam Jaya), hingga Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182748/tni-HT0Z_large.jpg
Sertijab Jabatan Strategis, Jenderal Gultor Kopassus Resmi Jadi Aster Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181906/tni-aF1E_large.jpg
Profil Mayjen Krido Pramono, Jenderal Spesialis Tempur Penjaga Gerbang IKN Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181847/tni-D5SU_large.jpg
Panglima TNI Mutasi 57 Perwira Tinggi, Jenderal Raider Krido Pramono Jabat Pangdam Mulawarman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177514/tni-Smwk_large.jpeg
Daftar Lengkap 20 Kolonel TNI AD Pecah Bintang Usai Dimutasi, Mayoritas dari Kopassus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176773/tni-v2r0_large.jpg
Profil Mayjen Bangun Nawoko, Sniper Handal Pemilik Brevet Langka Intai Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176680/tni-Ju7R_large.jpg
Breaking News! Panglima TNI Mutasi 278 Jenderal 3 Matra, Diantaranya Pangdam Hasanuddin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement