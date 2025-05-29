Prabowo: Indonesia-Prancis, Dua Bangsa yang Memiliki Sejarah Panjang

Prabowo: Indonesia-Prancis, Dua Bangsa yang Memiliki Sejarah Panjang (Foto : Biro Pers Setptres)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dia menyebutkan, kedua negara memiliki sejarah yang panjang.

“Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat dan peradaban juga yang panjang,” kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis (29/5/2025).

Menurut Prabowo, Indonesia dan Prancis juga memiliki kesamaan, mulai dari toleransi hingga menghormati semua agama dan ras.

“Kami juga memiliki semangat yang sama nilai-nilai kemanusiaan yang sama toleransi, menghormati warisan budaya menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis, kita ingin memelihara kehidupan yang harmonis perdamaian yang baik,” ujar dia.

Prabowo pun percaya, hubungan dan kolaborasi antar kedua negara akan menjadi jembatan bagi budayawan hingga seniman.

“Saya percaya dan optimis, kemitraan kita akan berlanjut dan akan menjadi jembatan bagi budayawaan, seniman, pelaku industri kreatif dan semua tokoh-tokoh di kedua negara kita,” ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)