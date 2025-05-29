Stairlift di Candi Borobudur Bakal Dipermanenkan? Fadli Zon: Diuji Coba Dulu

MAGELANG - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengungkap wacana stairlift di Candi Borobudur akan dipermanenkan. Namun, hal tersebut akan diuji coba lebih dulu.

“Kita harapkan, nanti ini uji coba dulu ya,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Candi Borobudur, Magelang Kamis (29/5/2025).

Fadli Zon menerangkan, pemasangan stairlift saat ini masih sementara. Ia memastikan pemasangan stairlift ini tidak akan merusak cagar budaya.

"Portabel, tidak merusak, tidak ada satu mur-baut pun yang merusak batu," ujarnya.

Dia menambahkan, sejauh ini tidak ada masalah dengan pemasangan stairlift. Menurutnya, di semua cagar budaya dunia sudah dipasang semacam stairflit.

Ia mengatakan pemasangan stairlift memang sudah lama direncanakan. Fadli pun menyebut rencana untuk dipermanenkan.

"Enggak ada masalah itu, kita akan ke depan ini karena untuk inklusivitas. Di semua cagar budaya dunia sudah dipasang dan kita harapkan ke depan ini kan sekaligus kemarin kita sudah rencanakan lama, akan kita coba permanenkan," tuturnya.