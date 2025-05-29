Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Stairlift di Candi Borobudur Bakal Dipermanenkan? Fadli Zon: Diuji Coba Dulu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |19:25 WIB
Stairlift di Candi Borobudur Bakal Dipermanenkan? Fadli Zon: Diuji Coba Dulu
Stairlift di Candi Borobudur Bakal Dipermanenkan? Fadli Zon: Diuji Coba Dulu (Foto: Okezone)
A
A
A

MAGELANG - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mengungkap wacana stairlift di Candi Borobudur akan dipermanenkan. Namun, hal tersebut akan diuji coba lebih dulu.

“Kita harapkan, nanti ini uji coba dulu ya,” kata Fadli Zon kepada wartawan di Candi Borobudur, Magelang Kamis (29/5/2025).

Fadli Zon menerangkan, pemasangan stairlift saat ini masih sementara. Ia memastikan pemasangan stairlift ini tidak akan merusak cagar budaya.

"Portabel, tidak merusak, tidak ada satu mur-baut pun yang merusak batu," ujarnya.

Dia menambahkan, sejauh ini tidak ada masalah dengan pemasangan stairlift. Menurutnya, di semua cagar budaya dunia sudah dipasang semacam stairflit.

Ia mengatakan pemasangan stairlift  memang sudah lama direncanakan. Fadli pun menyebut rencana untuk dipermanenkan.

"Enggak ada masalah itu, kita akan ke depan ini karena untuk inklusivitas. Di semua cagar budaya dunia sudah dipasang dan kita harapkan ke depan ini kan sekaligus kemarin kita sudah rencanakan lama, akan kita coba permanenkan," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/1/3186173//menbud-NvU1_large.jpeg
Ziarah ke Makam Tuanku Imam Bonjol, Menbud Teguhkan Komitmen Rawat Jejak Perjuangan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3186041//menbud_fadli_zon_tinjau_renovasi_museum_provinsi_sulawesi_utara-D2bT_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Tinjau Renovasi Museum Provinsi Sulawesi Utara, Hadirkan Ruang Budaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/1/3185964//asean_coci-y8ha_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Sambut Delegasi ASEAN Committee on Culture and Information
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/1/3185906//menbud_fadli_zon_umumkan_pemenang_sayembara_masterplan_museum_majapahit-rFsm_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Umumkan Pemenang Sayembara Masterplan Museum Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/25/3185848//menbud_fadli_zon_tinjau_pameran_perang_aceh_melawan_penjajah_belanda_1873_1903-ed37_large.jpeg
Menbud Tinjau Pameran Perang Aceh Melawan Penjajah Belanda 1873-1903, Ruang Edukasi Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/391/3185618//kemenbud_gelar_konser_lmo-dNik_large.jpg
Kemenbud Gelar Light Ministry Orchestra, Tegaskan Dukungan bagi Ekosistem Musik Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement